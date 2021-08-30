Украине стоит ввести запрет на экспорт лома, чтобы не проиграть в мировой войне за ресурсы, - эксперт

Страны начали борьбу за металлолом, и Украина должна ввести запрет на его экспорт, чтобы сохранить свою металлургическую отрасль.

"На мировом рынке резко выросли цены, потому что такие страны как Китай или Индия начали реализовывать политику стимулирования импорта лома. Зачем им это нужно? Потому что лом - это сырье, которое позволяет снизить выбросы металлургии", - объяснил Тарасенко.

В результате роста цен на лом его экспорт из Украины резко вырос - по итогам июня вывезли 85 тыс. тонн., июля - 104 тыс. тонн. Что является рекордным за последние годы. И если сейчас не предпринимать меры, по мнению эксперта, экспорт лома может превысить миллион тонн.

По словам Тарасенко, ограниченность ресурса заставляет одни страны стимулировать его импорт, а другие начинают ограничивать его вывоз, чтобы обеспечить сырьем своих металлургов.

"До этого ЮАР запретила экспорт лома, в ЕС ведется диалог о том, чтобы запретить экспорт лома. При этом в ЕС есть даже конкретный механизм, в рамках которого это предполагается сделать. Европа последовательно в течении нескольких лет диет по пути запрета на экспорт отходов. Лом признается отходами. Поэтому принятие этого решения вполне реально", - рассказал Тарасенко.

Эксперт подчеркнул: в мире началась война за этот ресурс и Украине следует запретить вывоз лома, чтобы украинские производители не столкнулись с дефицитом сырья, что приведет к сокращению производства и кризису в металлургической отрасли.

"Сейчас, условно говоря, потребление украинской металлургии в месяц порядка 300 тыс. тонн. В год 3,3 млн. тонн. И если вывозится 100 тыс. тонн в месяц, то нужно нарастить ломозаготовку на 30 %. Может в какой-то момент это удастся сделать, а в какой-то момент не удастся, то что будет? Действительно могут быть локальные дефициты, что уже наблюдалось в прошлом", - пояснил Тарасенко.