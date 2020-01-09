В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО

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Реєстрація триватиме до 24 січня

В Україні почалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Повідомляється, що реєстрація триватиме до 24 січня.

"До 24 січня кожен бажаючий може зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Участь у тестуванні - не обов'язково, але допомагає учасникам краще підготуватися до реального ЗНО. Так, воно дає можливість правильно розрахувати час на вирішення тестів, заповнення бланків відповідей, зрозуміти, як відбувається процедура на практиці, об'єктивно оцінити власний рівень знань, психологічно налаштуватися на проходження тестування тощо ", - сказано в повідомленні.

Пробне ЗНО буде проходити у дві сесії: 21 березня - з української мови та літератури; 28 березня - з історії України, з математики, по біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Реєстрація проходить на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти (в назвах областей "зашита" посилання на сайти центрів).

Відзначимо, що участь у пробному ЗНО є платною послугою. Тому кожен регіональний центр визначає її вартість самостійно, враховуючи, зокрема, витрати на друк і комплектування матеріалів, оплату праці працівників, залучених до організації тощо.

Результати пробного тесту не будуть зараховані як оцінки державної підсумкової атестації і не будуть впливати на конкурсний відбір при вступі до вузів.

Нагадаємо, ЗНО в Україні в 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Згідно з графіком ЗНО-2020 року, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.