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МОЗ розповів про випробування препарату від коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 11:26
МОЗ розповів про випробування препарату від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Препарат вже виявив свою ефективність при цілому ряді складних хронічних захворювань

Клінічні випробування українських ліків для боротьби з коронавірусом "Біовен" відбуваються з відома пацієнта. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Вона розповіла, що МОЗ у відповідності з діючими наказами міністерства затвердив пропозицію Державного експертного центру (ДЕЦ).

"Для того, щоб прийняти рішення про кліндослідження, виробник звертається до ДЕЦ з пакетом документів, визначає медустанови, де проводяться випробування. У пакет документів входить угода медустанови і обов'язкове рішення комісії з етики у цьому медзакладі. Випробування проводяться за погодженням пацієнта, більше того пацієнт страхується. Вибір медустанов і сам процес досліджень відповідають порядку проведення клінічних випробувань",- розповіла вона.

У МОЗ зазначили, що препарат вже виявив свою ефективність при цілому ряді складних хронічних захворювань.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні з'явиться лабораторія, де буде проводитися розробка вакцин.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України схвалило клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування коронавірусу.

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