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В Україні планують створити лабораторію для розробки вакцин

Новини » Суспільство     06.05.2020 - 15:19
В Україні планують створити лабораторію для розробки вакцин
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Лабораторія буде створена на базі Інституту епідеміології

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні з'явиться лабораторія, де буде проводитися розробка вакцин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ляшка для "Сегодня".

За словами головного санлікаря, лабораторію для розробки вакцин планується створити на базі Інституту епідеміології ім. Громашевського. Створення лабораторії вже обговорювалося з директором Інституту.

"І ми ухвалили тоді рішення, що ми побудуємо одну лабораторію на території Інституту епідеміології, яка буде працювати як для практичних досліджень, які зараз проводяться для коронавірусної хвороби, так і для наукових досліджень. Це нам дозволить з'єднати науку і практику. Надалі ми зможемо розробляти певні діагностичні тест-системи або досліджувати ефективність лікування певних препаратів. Також буде можливість займатися розробкою імунобіологічних препаратів", - пояснив він.

Ляшко зазначив, що станом на сьогодні в Україні не ведеться розробка жодної вакцини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України схвалило клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування коронавірусу. У МОЗ розповіли, що діючим компонентом препарату є антитіла, володіють активністю проти гепатиту A і В, цитомегаловірусу і ряду інших хвороб.

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Новини України Олег ЛяшколабораторииВакцина
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