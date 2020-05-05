МОЗ схвалив випробування українського препарату від COVID-19

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Клінічні випробування пройдуть у Києві, Одесі, Львові і Білій Церкві

Міністерство охорони здоров'я в рамках боротьби з коронавірусом в Україні схвалило клінічні випробування препарату "Біовен". Про це йдеться в наказі міністра Максима Степанова, опублікованому на сайті відомства.

Відзначимо, що мова йде про клінічні випробування препарату "Біовен" / "Біовен моно".

"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться в наказі.

Діючим компонентом препарату є антитіла, які володіють специфічною активністю проти різних збудників - вірусів і бактерій, в тому числі гепатиту А і В, цитомегаловірусу і ряду інших захворювань.

Нагадаємо, раніше Ізраїль оголосив про прорив в лікуванні COVID-19 та завершення розробки пасивної вакцини. Як заявляє ізраїльська сторона, виявлені антитіла нейтралізують коронавірус в організмі людини.