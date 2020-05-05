ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ схвалив випробування українського препарату від COVID-19

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 18:29
МОЗ схвалив випробування українського препарату від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Клінічні випробування пройдуть у Києві, Одесі, Львові і Білій Церкві

Міністерство охорони здоров'я в рамках боротьби з коронавірусом в Україні схвалило клінічні випробування препарату "Біовен". Про це йдеться в наказі міністра Максима Степанова, опублікованому на сайті відомства.

Відзначимо, що мова йде про клінічні випробування препарату "Біовен" / "Біовен моно".

"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком", - йдеться в наказі.

Діючим компонентом препарату є антитіла, які володіють специфічною активністю проти різних збудників - вірусів і бактерій, в тому числі гепатиту А і В, цитомегаловірусу і ряду інших захворювань.

Нагадаємо, раніше Ізраїль оголосив про прорив в лікуванні COVID-19 та завершення розробки пасивної вакцини. Як заявляє ізраїльська сторона, виявлені антитіла нейтралізують коронавірус в організмі людини.

МОЗ опублікував правила відвідування парків: дозволені зони відпочинку і заняття спортом
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнииспытанияКоронавірус
News
On Top