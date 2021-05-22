В Україні створюють Нацраду з питань молоді: чим вона буде займатися
Закон "Про основні засади молодіжної політики" сьогодні набрав чинності Він передбачає створення Національної ради з питань молоді.
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частина норм введуть в дію з 1 січня 2022 року. Йдеться про статті, що стосуються фінансового забезпечення молодіжної політики і фінзабезпечення Українського молодіжного фонду.
Згідно з документом, молодь - це люди у віці від 14 до 35 років. Закон вводить механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.
Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень буде:
- вивчати стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;
- брати участь у підготовці, розглядати і вносити пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проектів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;
- заслуховувати і оцінювати інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;
- взаємодіяти з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;
- щорічно готувати звіт про свою діяльність і передавати його в Кабмін.
Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.
У цього відомства також будуть свої завдання:
- експертний відбір молодіжних проектів, надання грантів на їх реалізацію, моніторинг їх реалізації;
- сприяння реалізації завдань молодіжної політики, розвиток інноваційних форм, методів та інструментів молодіжної роботи;
- співпраця з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами приватної та державної форм власності;
- створення сприятливих умов для реалізації молодіжних проектів, у тому числі шляхом контролю за процесом їх реалізації;
- стимулювання розробки нових, конкурентоспроможних, в тому числі інклюзивних молодіжних проектів;
- підтримка реалізації міжнародних проектів та програм міжнародного співробітництва, у тому числі програм міжнародних молодіжних обмінів, сприяння формуванню позитивного іміджу України у світі;
- підтримка молодіжних і дитячих громадських об'єднань, інших суб'єктів молодіжної роботи на всіх етапах реалізації молодіжних проектів, фінансування яких буде відбуватися за рахунок грантів, наданих фондом.
Як писало РБК-Україна, в кінці квітня народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №3718.
Відзначимо, в першому читанні Рада схвалила цей закон у кінці липня минулого року.