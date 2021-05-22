В Украине создают Нацсовет по вопросам молодежи: чем он будет заниматься

Закон "Об основных принципах молодежной политики" cегодня вступил в силу. Он предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.

Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года. Речь идет о статьях, касающихся финансового обеспечения молодежной политики и финобеспечения Украинского молодежного фонда.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Закон вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий будет:

изучать состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;

участвовать в подготовке, рассматривать и вносить предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;

заслушивать и оценивать информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;

взаимодействовать с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;

ежегодно готовить отчет о своей деятельности и передавать его в Кабмин.

Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.

У этого ведомства также будут свои задачи: