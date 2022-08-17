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В Україні створили штаб з моніторингу ситуації навколо ЗАЕС

Фото: в Україні створили штаб з моніторингу ситуації навколо ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні на базі "Енергоатому" був створений кризовий штаб, який займеться цілодобовим моніторингом ситуації навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка, яке наводить "Енергоатом".

За словами міністра, штаб повинен бути максимально ефективним у разі виникнення на Запорізькій АЕС будь-якої надзвичайної ситуації.

"Є відповідні процедури, як працює цей штаб. До нього залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там йде повна координація. Він працює 24/7, і в режимі онлайн ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС", - заявив Галущенко.

Також він разом з міністром внутрішніх справ України Денисом монастирським і президентом "Енергоатому" Петром Котіним проінспектували в Запоріжжі роботу всіх служб, які відповідають за радіохімічний, біологічний і ядерний контроль.

Такого заходу було вжито на тлі постійних обстрілів ЗАЕС росіянами та збільшення загрози ядерної катастрофи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 серпня росіяни в черговий раз почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Жителів Енергодара попередили про небезпеку.

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