В Україні створили штаб з моніторингу ситуації навколо ЗАЕС

За словами міністра, штаб повинен бути максимально ефективним у разі виникнення на Запорізькій АЕС будь-якої надзвичайної ситуації.

"Є відповідні процедури, як працює цей штаб. До нього залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там йде повна координація. Він працює 24/7, і в режимі онлайн ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС", - заявив Галущенко.

Також він разом з міністром внутрішніх справ України Денисом монастирським і президентом "Енергоатому" Петром Котіним проінспектували в Запоріжжі роботу всіх служб, які відповідають за радіохімічний, біологічний і ядерний контроль.

Такого заходу було вжито на тлі постійних обстрілів ЗАЕС росіянами та збільшення загрози ядерної катастрофи.