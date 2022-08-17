UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине создали штаб по мониторингу ситуации вокруг ЗАЭС

Фото: в Украине создали штаб по мониторингу ситуации вокруг ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине на базе "Энергоатома" был создан кризисный штаб, который займется круглосуточным мониторингом ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко, которое приводит "Энергоатом".

По словам министра, штаб должен быть максимально эффективным в случае возникновения на Запорожской АЭС любой чрезвычайной ситуации.

"Есть соответствующие процедуры, как работает этот штаб. К нему привлечен широкий круг министерств, ведомств, учреждений, там идет полная координация. Он работает 24/7, и в режиме онлайн мы мониторим ситуацию вокруг ЗАЭС", - заявил Галущенко.

Также он вместе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и президентом “Энергоатома” Петром Котиным проинспектировали в Запорожье работу всех служб, которые отвечают за радиохимический, биологический и ядерный контроль.

Такая мера была предпринята на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС россиянами и увеличения угрозы ядерной катастрофы.

Напомним, ранее стало известно, что 13 августа россияне в очередной раз начали обстреливать Запорожскую АЭС. Жителей Энергодара предупредили об опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЭнергоатомДенис МонастырскийГерман ГалущенкоВойна России против Украины