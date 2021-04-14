Мер Слов’янська виступив за введення військово-цивільної адміністрації
Міський голова Слов'янська Вадим Лях просить ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Відповідне звернення він направив голові Донецької військово-цивільної обладміністрації Павлу Кириленку.
Про це він розповів у відеозверненні.
Лях просить ввести військово-цивільну адміністрацію в Слов'янську, щоб на фоні цього припинити повноваження діючої міськради та призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою.
Мер Слов'янська звинуватив депутатів у систематичному недотриманні українського законодавства.
"Я прийняв рішення звернутися до виборців з ініціативою дострокового припинення повноважень Слов’янської міської ради, як такої, що не вирішує питань віднесених до її компетенції", - сказав Лях.
Раніше військово-цивільну адміністрацію утворили у Сєвєродонецьку Луганської області.
РБК-Україна писало про створення військово-цивільної адміністрації (ВЦА) в місті Лисичанськ Луганської області.