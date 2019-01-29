ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні створять нову систему моніторингу повітря 

Новини » Суспільство    29.01.2019 - 20:03
В Україні створять нову систему моніторингу повітря 
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Існуюча система не дає змоги отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин

Міністерство екології та природних ресурсів України підготувало проект постанови щодо нової системи моніторингу повітря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабінету міністрів.

Глава Мінекології Остап Семерак підкреслив, що сьогодні існує необхідність у реформуванні діючої системи моніторингу атмосферного повітря, оскільки існуюча не дає змоги повною мірою отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин та вживати оперативних заходів реагування.

"В Україні ця проблема вкрай актуальна і навіть не потребує додаткової аргументації. Впровадження системи моніторингу забезпечить право українців на отримання інформації про стан навколишнього природного середовища. Крім того, дасть можливість громадянам брати участь у розробленні та формуванні політики щодо покращення моніторингу", - пояснив міністр.

Семерак зазначив, що нова система базується на імплементації стандарту і моделі ЄС і є виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Міністр також підкреслив, що запуск системи моніторингу забезпечить оперативний збір інформації та оцінку інформації про стан атмосферного повітря, а це дасть можливість для прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення контролю.

Нагадаємо, у всьому світі щорічно через наслідки впливу забрудненого повітря гинуть близько семи мільйонів осіб.

Як писало РБК-Україна, у жовтні минулого року повідомлялося, що рівень забруднення повітря у Європі все ще перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Додамо, у листопаді 2018-го у КМДА повідомляли, що у Києві проводять роботи по визначенню місць найбільшої концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

НАЗК внесло приписи Семераку та Ісаєнку Комітет рекомендує прийняти закон щодо нормативів забруднення при експлуатації авто
Новини України Минэкологиизагрязнение воздухаОстап Семерак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся