В Україні створять нову систему моніторингу повітря 

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Існуюча система не дає змоги отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин

Міністерство екології та природних ресурсів України підготувало проект постанови щодо нової системи моніторингу повітря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Кабінету міністрів.

Глава Мінекології Остап Семерак підкреслив, що сьогодні існує необхідність у реформуванні діючої системи моніторингу атмосферного повітря, оскільки існуюча не дає змоги повною мірою отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднення речовин та вживати оперативних заходів реагування.

"В Україні ця проблема вкрай актуальна і навіть не потребує додаткової аргументації. Впровадження системи моніторингу забезпечить право українців на отримання інформації про стан навколишнього природного середовища. Крім того, дасть можливість громадянам брати участь у розробленні та формуванні політики щодо покращення моніторингу", - пояснив міністр.

Семерак зазначив, що нова система базується на імплементації стандарту і моделі ЄС і є виконанням Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Міністр також підкреслив, що запуск системи моніторингу забезпечить оперативний збір інформації та оцінку інформації про стан атмосферного повітря, а це дасть можливість для прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення контролю.

Нагадаємо, у всьому світі щорічно через наслідки впливу забрудненого повітря гинуть близько семи мільйонів осіб.

Як писало РБК-Україна, у жовтні минулого року повідомлялося, що рівень забруднення повітря у Європі все ще перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Додамо, у листопаді 2018-го у КМДА повідомляли, що у Києві проводять роботи по визначенню місць найбільшої концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі.