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В Европе загрязнение воздуха превышает нормы ЕС и ВОЗ

Новости » Общество    29.10.2018 - 08:44
Иллюстративное фото (ecology.com.ua)
Иллюстративное фото (ecology.com.ua)

Основным источником вредных выбросов эксперты называют автомобили

Уровень загрязнения воздуха в Европе все еще превышает нормы и Евросоюза, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в отчете Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Основные источники загрязнения воздуха в Европе - это автомобили, а также сельскохозяйственная деятельность, производство энергии, промышленность и деятельность отдельных домохозяйств.

Больше всего вредят здоровью твердые частицы, диоксид азота и концентрация озона, при том, что процент жителей, которые подпадают под их воздействие, несколько снижается.

По данным экспертов, превышение уровня твердых частиц стало причиной преждевременной смерти около 422 тысяч человек в 41 стране Европы в 2015 году, воздействие диоксида азота тогда же вызвало около 79 тысяч, концентрация озона - 17,7 тысячи преждевременных смертей.

Напомним, во Львове во время мониторинга состояния воздуха выявлено превышение допустимого содержания загрязняющих веществ.

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Новости Украины ЕвросоюзВОЗзагрязнение воздуха
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