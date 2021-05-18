Зеленський схвалив створення Нацради з питань молоді: що пропонує закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади молодіжної політики". Цей документ передбачає створення Національної ради з питань молоді.

Закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в суспільному житті на місцевому та регіональному рівні.

Згідно з документом, молодь - це люди віком від 14 до 35 років. У першому читанні документ пропонував зниження офіційного віку молоді в Україні до 29 років.

Закон запроваджує дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

В акті врегульовано діяльність Українського молодіжного фонду. Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує та координує Міністерство молоді та спорту.