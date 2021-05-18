ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський схвалив створення Нацради з питань молоді: що пропонує закон

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 травня 2021 15:02
Зеленський схвалив створення Нацради з питань молоді: що пропонує закон Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади молодіжної політики". Цей документ передбачає створення Національної ради з питань молоді.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в суспільному житті на місцевому та регіональному рівні.

Згідно з документом, молодь - це люди віком від 14 до 35 років. У першому читанні документ пропонував зниження офіційного віку молоді в Україні до 29 років.

Закон запроваджує дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення й ухвалення рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

В акті врегульовано діяльність Українського молодіжного фонду. Згідно з документом, фонд є бюджетною установою, що виконує спеціальні функції щодо сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує та координує Міністерство молоді та спорту.

Нагадаємо, наприкінці квітня Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3718.

Як писало РБК-Україна, у першому читанні Рада схвалила цей закон наприкінці липня минулого року.

Крім того, комітет ВР з питань молоді та спорту рекомендував Кабміну затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2030 роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський молодежь Закон
NEWS
Київ накрила гроза з градом
Київ накрила гроза з градом
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні