В Україні скоротили "помаранчеву зону": що змінилося

Повідомляється, що "помаранчеву зону" залишила Чернігівська область, в якій рівень госпіталізації пацієнтів з COVID повернувся до показників норми.

На сьогодні в "помаранчевій зоні" 10 регіонів, хоча ще днем раніше таких було 11. До неї входять Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Інші знаходяться в "жовтій зоні".

Норма госпіталізації не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищено: