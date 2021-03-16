RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні скоротили "помаранчеву зону": що змінилося

Автор: РБК-Україна

Станом на 16 березня скоротилася "помаранчева зона" адаптивного карантину в Україні. Тепер до неї входять 10 регіонів.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що "помаранчеву зону" залишила Чернігівська область, в якій рівень госпіталізації пацієнтів з COVID повернувся до показників норми.

На сьогодні в "помаранчевій зоні" 10 регіонів, хоча ще днем раніше таких було 11. До неї входять Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька і Черкаська області.

У "червоній зоні" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Інші знаходяться в "жовтій зоні".

Норма госпіталізації не більше 60 випадків на 100 тисяч населення перевищено:

  • Київ - 79,3
  • Вінницька область - 122,5
  • Житомирська область - 101,3
  • Закарпатська область - 87,5
  • Івано-Франківська область - 122,3
  • Миколаївська область - 89,5
  • Хмельницька область - 75,7
  • Чернівецька область - 87,5

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов попросив посилити карантин на місцях, щоб запобігти потраплянню регіонів до "червоної зони". У цій зоні діють максимальні обмеження, аж до закриття ресторанів, заборони масових заходів, обмежень на громадському транспорті і так далі.

Він також заявив, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% перейдуть до "червоної зони".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус
Читайте також
Львів розгорне додаткові госпіталі для пацієнтів з COVID
Прогноз погоди