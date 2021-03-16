В Украине сократили "оранжевую зону": что изменилось

Сообщается, что "оранжевую зону" покинула Черниговская область, в которой уровень госпитализации пациентов с COVID вернулся к показателям нормы.

На сегодня в "оранжевой зоне" 10 регионов, хотя еще днем ранее таковых было 11. В нее входят Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "красной зоне" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные находятся в "желтой зоне".

Норма госпитализации в не более 60 случаев на 100 тысяч населения превышена: