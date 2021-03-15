ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину: що змінилося

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 10:50
В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину: що змінилося Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я України розширило "помаранчеву" зону карантину. У зону ризику додали Чернігівську область.

Про це свідчать дані МОЗ.

За станом на 15 березня в "червоній" зоні карантину залишаються чотири області - Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

"Помаранчева" зона тепер складається з 11 регіонів - Києва, Вінницької, Донецької, Київської, Львівської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Інші області залишаються в жовтій зоні: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська та Херсонська області.

При цьому в 10 регіонах перевищена норма в 60 госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 на 100 тисяч населення: у Києві (77,2), Вінницькій (122,7), Житомирській (96), Закарпатській (86,9), Івано-Франківській (123,4), Миколаївській (90,3), Тернопільській (60,6), Хмельницькій (73,4) та Чернівецькій (89,4) областях.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин - усі регіони поділяють на "червону", "помаранчеву", "жовту" і "зелену" зони. У "червоних" зонах діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. "Помаранчева" - є зоною ризику.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили COVID-19 у 6 792 осіб. Майже 2,5 тисячі госпіталізували.

Також повідомлялося, що Вінницька та Миколаївська області знаходяться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Коронавірус
NEWS
В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину: що змінилося
В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину: що змінилося
DAILY
Колишній співвласник "Цитрусу" Дмитро Зінченко: компанію створив я, конфлікт почався при великому обігу коштів
Світлана Шереметьєва-Турчинзаступник генерального директора Колишній співвласник "Цитрусу" Дмитро Зінченко: компанію створив я, конфлікт почався при великому обігу коштів