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В Україні зберігається надзвичайна пожежна ситуація

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 08:17
В Україні зберігається надзвичайна пожежна ситуація
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежна небезпека утримається до 4 жовтня

В Україні у період з 3 по 4 жовтня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом українських синоптиків, у четвер та п'ятницю у більшості районів південних, східних, Кіровоградської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської областей та Криму збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що 3 жовтня у західних, а також частині північних та центральних областей пройдуть сильні дощі. На решті території буде сонячно та сухо. Середня температура від +20 до +23, на заході прохолодніше, до +15.

У Києві синоптики також прогнозували дощову погоду у четвер, 3 жовтня. Температура повітря у столиці коливатиметься від +20 до +22 вдень та від +10 до +12 вночі.

Крім того, синоптик Наталка Діденко також попереджала про погіршення погодних умов у четвер, 3 жовтня. За її даними, сьогодні у західних областях та Карпатах очікуються дощі та похолодання. Температура повітря опуститься до +11...+17 градусів.

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