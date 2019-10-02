Синоптик попередила про суттєве погіршення погоди на заході України

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра у західних областях та Карпатах очікуються дощі та похолодання

Погода в Україні 3 жовтня різко погіршиться, очікуються дощі та похолодання до +11+17. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її прогнозом, завтра у західних областях та Карпатах очікуються дощі та похолодання. Втім, Діденко зазначає, що у інших областях України буде тепло.

"Завтра похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде десь не літо, +17+24 градуси", - пише вона.

Фото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

У Києві завтра також ще без опадів, а температура повітря досягне +22+23, повідомляє синоптик.

"З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказать, можливо й рукавички", - додала вона, зазначаючи, що 4 жовтня вже похолодає.

Нагадаємо, що сьогодні, за даними синоптиків Українського Гідрометцентру, в Україні тепло, температура повітря вдень коливається від +22 до +24. Дощів ніде немає.

Синоптики раніше повідомляли, що у період з 30 вересня по 3 жовтня погода буде переважно дощовою, однак опади чергуватимуться з сонцем. Дощі будуть на сході країни.