Сьогодні Україну охопить дощова погода

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві дощ, вдень до +22

Погода в Україні 3 жовтня принесе дощі у західні, а також частину північних та центральних областей, температура вдень підніметься до +25. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні у західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Київській та Чернігівській областях варто чекати дощову погоду. На решті території буде переважно сонячно та сухо.

У західних областях вдень очікується від +12 до +15 градусів, вночі температура опуститься до +9...+12. На півночі середня температура коливатиметься від +20 до +22, вночі від +8 до +12. У східних та центральних областях буде тепліше, вдень термометри покажуть від +20 до +23, вночі температура опуститься до +5...+11.

Найтепліше буде у південних областях, там стовпчики термометрів вдень піднімуться до +23...+25 градусів, вночі прогнозується температура повітря в межах +12...+15. У Криму вдень від +23 до +25, вночі від +11 до +13.

Прогноз у Києві

У столиці, за прогнозом синоптиків, сьогодні також дощитиме. Вдень температура повітря коливатиметься від +20 до +22, вночі термометри покажуть від +10 до +12. Вітер південни, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала погіршення погодних умов у четвер, 3 жовтня. За її даними, сьогодні у західних областях та Карпатах очікуються дощі та похолодання. Температура повітря опуститься до +11...+17 градусів.