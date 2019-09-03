Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

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Пожежна небезпека збережеться скрізь, крім Львівській, Волинській та Рівненській областях

Погода в Україні буде сприяти утриманню рівня пожежної небезпеки практично на всій території країни протягом 3-6 вересня. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Згідно з повідомленням синоптиків, небезпечна пожежна ситуація протримається з 3 по 6 вересня на всіх території України, крім Львівській, Волинській та Рівненській областях.

"В Україні, крім більшості районів західних областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Помаранчевий рівень небезпеки буде спостерігатися в центральній, східній і південній частині України. Жовтий рівень - у північних і західних регіонах.

Також повідомляється, що 3 вересня у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській та Вінницькій областях оголосили штормове попередження.

Також повідомлялося, що 4 вересня в Україні очікуються значні похолодання. Погіршення погодних умов на півночі, заході і в центральних областях. В Києві буде дощ і похолодає до +20 градусів.