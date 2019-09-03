ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 12:33
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Пожежна небезпека збережеться скрізь, крім Львівській, Волинській та Рівненській областях

Погода в Україні буде сприяти утриманню рівня пожежної небезпеки практично на всій території країни протягом 3-6 вересня. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Згідно з повідомленням синоптиків, небезпечна пожежна ситуація протримається з 3 по 6 вересня на всіх території України, крім Львівській, Волинській та Рівненській областях.

"В Україні, крім більшості районів західних областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Помаранчевий рівень небезпеки буде спостерігатися в центральній, східній і південній частині України. Жовтий рівень - у північних і західних регіонах.

Також повідомляється, що 3 вересня у західних, Житомирській і Вінницькій областях очікуються грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській та Вінницькій областях оголосили штормове попередження.

Також повідомлялося, що 4 вересня в Україні очікуються значні похолодання. Погіршення погодних умов на півночі, заході і в центральних областях. В Києві буде дощ і похолодає до +20 градусів.

Цьогорічне літо в Києві увійшло до десятки найспекотніших в історії Серпень у Києві був теплішим за норму
Новини України пожарная опасностьПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся