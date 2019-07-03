Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні

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Синоптики попереджають про погіршення погоди в Карпатах та на півдні країни

Погода в Україні сьогодні, 3 липня, погіршиться у південній частині країни та Карпатах. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, вдень 3 липня у південній частині країни, Карпатах, вночі також і в східних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Синоптики повідомляють, що сьогодні по всій території країни, крім південної, буде сонячна погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме +29+31. На півдні України будуть дощі та грози.

Однак, за даними синоптика Наталки Діденко, спека в Україні до кінця тижня спаде. "Антициклон з центром аж за Ірландією і з симпатичним ім'ям Winnie забезпечить нам суху погоду практично повсюдно, хіба в Карпатах місцями можливі місцеві дощі", - повідомляла вона.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура в липні складе від +20 до +24,5 градусів тепла, що вище на 1,1-2,5 градусів середніх багаторічних показників.