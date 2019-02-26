В Україні наступного тижня очікується +10

Потепління прийде після 4 березня

Потепление в Украине начнется с понедельника, 4 марта, температура воздуха превысит отметку +10 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как отмечается, потепление в Украину принесет юго-западный ветер. Однако до 4 марта особых изменений в погоде не будет.

"Конечно, мокрый снег притихнет, местами будет переходить в дождь или слякоть, даже кое-где прояснится. Однако температура воздуха будет низкой. Ближайшей ночью ожидается от 2 тепла до 3 мороза, днем +1+5 градусов, на Закарпатье +3+8 градусов. Все время будет задувать холодный ветер, который угомонится аж в субботу-воскресенье", - написала синоптик.

Также Диденко предупреждает, что в Киеве завтра, 27 февраля, ожидается облачная погода, возможны незначительные осадки. Температура воздуха в столице ночью 0,-1 градус, днем +1+3 градуса.

РБК-Украина писало, что сегодня, 26 февраля, в Украине ухудшится погода, в частности, ожидается дождь и мокрый снег. По данным синоптиков, на Левобережье и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, в западной части местами порывы 15-20 м/сек.

Напомним, вчера, 25 февраля, температура воздуха на территории Украины поднималась до +9.