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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

Новини » Суспільство    25.02.2019 - 12:00
Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління
Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Потепління слід очікувати з 4 березня

Погода в Україні: за попередніми прогнозами потепління в Україні розпочнеться 4 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення синоптика Наталку Діденко у Facebook

Завтра, 26 лютого, на всій території Україні очікується мокрий сніг, температура вночі знизиться до 3 градусів морозу. 

Як зазначається, завтра в Україні очікується сильний північно-західний вітер, місцями до 15-20 метрів за секунду.

Мокрий сніг очікується практично на всій території країни, у західних та південних областях почнеться ввечері.

Також синоптик наголошує, що сильних морозів вже не буде, проте температура повітря дещо знизиться. Найближчої ночі 0-3 морозу, завтра вдень 0-3 тепла. У західних областях вночі близько нуля, вдень +3+7 градусів.

У Києві завтра - мокрий сніг, місцями дощ. Поривчастий північно-західний вітер. Вночі від 1 тепла до 1 морозу, вдень 0+3 градуси.

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде потепління

РБК-Україна писало, що 25 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, на сході може пройти невеликий сніг з дощем, температура повітря підніметься до +9.

У Києві сьогодні варто очікувати суху та теплу погоду, температура вдень 4-6 градусів вище нуля.

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