Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +9

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві без опадів, вдень до +6

Погода на сьогодні: 25 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, на сході може пройти невеликий сніг з дощем, температура повітря підніметься до +9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від +4 до +9, вночі від -1 до -4. На півночі України вдень від +1 до +6, а вночі від 0 до -4. У центрі теж сухо і без опадів, вдень від +2 до +5, вночі від -1 до -5.

У східних областях пройде невеликий сніг з дощем, температура вдень від +1 до +3, вночі від -3 до -7. На півдні України вдень від +2 до +6, вночі від -6 до -9. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від -4 до -6.

Фото: погода в Україні

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України 25 лютого без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від 0 до -2, вітер західний 7-12 м / с.

Фото: погода в Києві та області