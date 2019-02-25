В деяких областях України завтра очікується дощ з мокрим снігом

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вдень у багатьох областях очікується дощ з мокрим снігом

В Україні завтра, 26 лютого, вночі у східних областях, вдень в багатьох областях очікується дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, в західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від -3 до +2 градусів, вдень до +5. У західних областях до +7. У Карпатах вночі до -7, вдень близько 0.

Нагадаємо, за попередніми прогнозами в Україні потепління розпочнеться 4 березня. Також синоптик зазначає, що сильні морози вже не буде, однак температура повітря знизиться. Найближчої вночі 0-3 морозу, завтра вдень 0-3 тепла. У західних областях вночі близько нуля, вдень +3+7 градусів.

Завтра, 26 лютого, на всій території України очікується мокрий сніг, температура вночі знизиться до 3 градусів морозу.

РБК-Україна писало, що 25 лютого 2019 року на території України переважно без опадів, на сході може пройти невеликий сніг з дощем, температура повітря підніметься до +9.

У Києві сьогодні варто очікувати суху і теплу погоду, температура вдень 4-6 градусів вище нуля.