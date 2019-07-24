В Україні з вересня запустять пілотний моніторинг обігу ліків

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Моніторинг має стати дієвим механізмом запобігання фальсифікації ліків

Кабінет міністрів схвалив запуск з 1 вересня пілотного проекту щодо моніторингу обігу лікарських засобів. Відповідне рішення уряд прийняв на своєму засіданні 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кабмін схвалив проект постанови "Про запровадження пілотного проекту щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів".

У пояснювальній записці вказано, що пілотний проект є первинним етапом створення в Україні єдиної державної системи проведення моніторингу обігу лікарських засобів, яка у свою чергу має стати дієвим механізмом запобігання фальсифікації ліків.

Отже, постановою передбачається координація діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади стосовно реалізації цього проекту; визначаються завдання та етапи проекту; встановлюється порядок залучення суб'єктів, що провадять господарську діяльність, пов'язану з обігом лікарських засобів, до участі у проекті.

Також документом покладається обов'язок на Міністерство охорони здоров'я затвердити перелік ліків, стосовно яких запроваджується маркування та проводиться моніторинг обігу; закріплюється перелік інформації, що повинна міститися у двомірному штрих-коді контрольного (ідентифікаційного) знаку, а також конкретизується порядок реалізації пілотного проекту.

"Запровадити на території України пілотний проект щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів у період з 1 вересня 2019 року по 31 грудня 2020 року", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, Кабмін перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг в установах первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні 2018 року Кабінет міністрів планував розширювати програму "Доступні ліки" за рахунок розширення переліку хвороб, на які вона буде поширюватися.