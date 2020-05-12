В Україні сьогодні заробили сервісні центри МВС

Відсьогодні, 12 травня, на тлі ослаблення карантину почали свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

У МВС закликають громадян записуватися на прийом за допомогою системи "Електронна черга".

"Дійсно, відсьогодні після двомісячної перерви починають свою роботу сервісні центри МВС. У нас накопичилися сотні тисяч реєстрацій автомобілів, які відкладалися громадянами через карантин... Ми закликали громадян України не приходити в один день перереєстровувати власне авто. Ми запустили вчора систему "Електронна черга", - підкреслив замміністра.

Нагадаємо, раніше в МВС анонсували, що з 12 травня почнуть свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Денис Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблення карантину. За його словами, люди повинні навчитися жити і працювати в нових умовах, тоді наступний етап ослаблення настане швидше.

Потім глава уряду підкреслив, що карантин буде продовжено і після 22 травня.