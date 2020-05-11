З вівторка запрацюють сервісні центри МВС

Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які здійснюють реєстраційні дії з автотранспортом. Вочевидь, що за два місяці карантину українці були вимушені відкладати операції по купівлі-продажу транспортних засобів. Карантин був необхідний для збереження життя та здоров’я українців. І медична статистика показала, що Україна знаходиться в кращому положенні ніж більшість європейських країн, де карантині заходи буди введені із запізненням. Тому дуже важливо, щоб досягнення карантину не були втрачені через те, що завтра тисячі власників авто одночасно кинуться до Сервісних центрів МВС перереєстровувати авто. Логічно, що система Сервісних центрів МВС не взмозі буде за один день провести десятки тисяч перереєстрацій авто, які накопичились за два місяці карантину. Саме для того, Головним Сервісним Центром МВС розроблена зручна послуга «Запис в електронну чергу». Для того щоб обрати зручний час, а не стояти в чергах наражаючись на небезпеку підхопити інфекцію, Вам достатньо буде не виходячи з дому зайти на сайт Головного сервісного центру МВС - www.hsc.gov.ua , обрати розділ «Запис в електронну чергу», пройти ідентифікацію через Bank ID, чи ЕЦП, знайти Сервісний центр в якому Ви збирались перереєструвати право власності на авто та отримати дату та час коли Ви це зможете зробити. Прошу кожного бути розумним та відповідальним за своє здоров’я та здоров’я інших українців. Ви завжди встигнете продати чи купити авто, а от здоров’є можете не вберегти. Тому будь ласка, прочитайте уважно інструкцію по користуванню послугою «Запис в електронну чергу» на сайті ГСЦ МВС та зареєструйтесь для того щоб не витрачати свого часу в чергах, не ризикувати здоров’ям та отримати послуги в комфортних умовах. Далі - детальна інструкція по користуванню послугою «Запис в електрону чергу» з відеопоясненями. Якщо Ви знаєте що хтось з Ваших друзів чи знайомих збирались на днях переєструвати своє авто - скиньте їм посилання на цю інструкцію будь ласка. ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ - «ЗАПИС В ЕЛЕКТРОННУ ЧЕРГУ» Починаючи з 12 травня 2020 року, сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу з можливістю відвідування всіх сервісних центрів МВС громадянами. Задля дотримання визначених Міністерством охорони здоров’я України санітарних та протиепідемічних заходів і рекомендацій, сервісні центри МВС облаштовані захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції. Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м² та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше, ніж 1,5 метри. Для зниження ризику інфікування, у сервісних центрах МВС організовано проведення термометрії всім відвідувачам, можливість оброблення рук антисептичними засобами, а в приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання. Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що буде розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис для отримання послуг буде проводитися за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області. Онлайн-запис в електронну чергу через офіційний вебсайт Головного сервісного центру МВС — це нова полегшена процедура запису громадян до сервісних центрів МВС для отримання послуг. Звертаємо Вашу увагу, що онлайн-запис проводиться не через ЕКВ, а через новий функціонал, що розміщений на сайті ГСЦ МВС. Онлайн-запис є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі. Алгоритм дій із функціоналом: Для запису необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС (hsc.gov.ua). Обрати розділ «Запис в електронну чергу» та пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA — це загальнодержавна електронна система ідентифікації особи, яка дає змогу використовувати всі можливі в Україні способи електронної ідентифікації. Після ідентифікації ми переходимо в сам функціонал. розділ «Мої реєстрації в черзі» На цьому етапі можна переглянути всі наявні записи в черзі. Оскільки спочатку наявних записів у черзі ще немає, система нас інформує про це. Далі необхідно натиснути кнопку «Зареєструватися». Ми потрапляємо в розділ «Особисті дані». Тут необхідно перевірити правильність особистих даних, що підтягнулися автоматично та заповнити всі необхідні поля. У разі потреби необхідно зробити відповідні коригування. Зауважимо, що дані в рядках сірого кольору є незмінними, а іншу інформацію, зокрема, номер мобільного телефону та електронну адресу можна коригувати. Натисніть кнопку «Далі». розділ Вибір локації та послуги У цьому розділі вибираємо населений пункт, конкретний сервісний центр МВС, тип послуги та обрану послугу. На цьому етапі необхідно бути уважними під час вибору послуги, адже неправильний вибір унеможливлює надання саме необхідної послуги, що, може, стати підставою для скасування вашого запису в електронній черзі. Натисніть кнопку «Далі» розділ Вибір дати Обираємо бажані дату та час отримання послуги. Якщо дата або час зайняті, то відповідна клітинка не буде відображена. Записатися можна на три дні вперед. Також, сюди закладено алгоритм розподілу громадян, які бажають отримати послугу з урахуванням необхідністю дотримання санітарних протиепідемічних вимог. Натисніть кнопку «Далі». розділ Дякуємо, ваш талон На екрані з’явиться сформований талон електронної черги з можливістю його завантаження. Талон уже автоматично надісланий на вказану електронну адресу. Наразі, необхідно перевірити вказану в ньому інформацію, зокрема, обраний сервісний центр МВС, свої особисті дані, назву послуги та дату з часом відвідування. Талон електронної черги необхідно буде показати адміністратору сервісного центру МВС для отримання послуги. Натисніть кнопку «Завантажити» — для завантаження талону електронної черги у форматі ПДФ або «Мої реєстрації в черзі», щоби переглянути всі свої записи в електронну чергу. розділ Мої реєстрації в черзі У цьому розділі можна перевірити всі свої записи в електронній черзі, а також скасувати їх за потреби. Необхідно звернути увагу на встановлені обмеження кількості записів на день — зокрема, записатися на обрану послугу можна тільки один раз на день.