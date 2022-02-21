В Україну йде похолодання: дата

Синоптики попередили про похолодання в Україні. Зменшення температури повітря очікується 24 лютого .

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Сьогодні і ще декілька днів температура повітря в Україні буде коливатись від +5 до 11. Зокрема, тепло буде на півдні країни.

Втім, з 24 лютого в Україну прийде похолодання. Температура повітря опуститься. Вдень очікується +3+8, а вночі 0+4.

Разом з тим, в областях буде мінлива хмарність, без опадів.