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В Україні сьогодні потеплішає до +22

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 08:00
В Україні сьогодні потеплішає до +22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень очікується до +22

Погода в Україні 24 квітня 2019 буде теплою, на всій території сухо і малохмарно, температура повітря вдень до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі пройдуть тільки в Закарпатській області, вдень від +16 до +20, вночі від +3 до +9. На півночі без опадів, хмарно з проясненнями, вдень від +19 до +22, а вночі від +3 до +8. У центрі сухо і хмарно, вдень від +18 до +22, вночі від +3 до +7.

На сході вдень від +18 до +22, вночі від +4 до +8. На півдні вдень від +15 до +20, вночі від +3 до +8. У Криму без опадів, вдень від +17 до +19, вночі від +4 до +6.

Зазначимо, погода в Україні на Великдень 28 квітня буде теплою, проте в деяких областях очікуються дощі. За попередніми прогнозами, в ніч на неділю дощі та грози очікуються в західних областях, вдень на заході також періодично буде йти дощ, який пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську області.

В Україні сьогодні потеплішає до +22

Фото: погода в Україні 24 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 24 квітня без опадів, вдень від +20 до +22, вночі від +6 до +8, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні потеплішає до +22

Фото: погода в Києві та області

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