В Украине сегодня потеплеет до +22

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем ожидается до +22

Погода в Украине 24 апреля 2019 будет теплой, на всей территории сухо и малооблачно, температура воздуха днем до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе дожди пройдут только в Закарпатской области, днем от +16 до +20, ночью от +3 до +9. На севере без осадков, облачно с прояснениями, днем от +19 до +22, а ночью от +3 до +8. В центре сухо и малооблачно, днем от +18 до +22, ночью от +3 до +7.

На востоке днем от +18 до +22, ночью от +4 до +8. На юге днем от +15 до +20, ночью от +3 до +8. В Крыму без осадков, днем от +17 до +19, ночью от +4 до +6.

Отметим, погода в Украине на Пасху 28 апреля будет теплой, однако в некоторых областях ожидаются дожди. По предварительным прогнозам, в ночь на воскресенье дожди и грозы ожидаются в западных областях, днем на западе также периодически будет идти дождь, который распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Фото: погода в Украине 24 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 24 апреля без осадков, днем от +20 до +22, ночью от +6 до +8, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области