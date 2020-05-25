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У Київській ОДА оголосили дату послаблення карантину в області

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 10:24
У Київській ОДА оголосили дату послаблення карантину в області
Фото: дитина в масці (РБК-Україна)

Буде відновлено роботу міського і приміського транспорту, дитячих садків

Карантин у Київській області послаблять з 26 травня. Буде відновлено роботу міського і приміського транспорту, дитячих садків. також дозволяється проведення спортивних заходів, але без глядачів, і служб у церквах.

Про це заявив на брифінгу тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, було проведено оперативне засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС, на якому прийняли рішення, що "з завтрашнього дня, 26 травня, в Київській області карантин пом'якшується".

"Сьогодні в Київській області маємо такі показники: инцидентность - 11,94, заповненість ліжок (в лікарнях. - Ред.) - 19,03%, кількість ПЛР-тесів (на коронавірус. - Ред.) - 19,34 на 100 тис . людей. Ці цифрах отримали рано вранці ", - заявив він.

Опубліковано Київська обласна державна адміністрація Неділя, 24 травня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київська область готується послабити карантин.

Відзначимо, в Україні зафіксовано різкий спад захворюваності коронавірусом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Київкарантин
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