Тест-системи на коронавірус спочатку будуть направлені у три області, - МОЗ

Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області

Тест-системи на новий тип коронавірусу спочатку будуть направлені у три області. Про це повідомив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін під час брифінгу у Нових Санжарах, передає кореспондент РБК-Украина.

За його словами, першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають 3 області, а саме: Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Саме через те, що у цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії.

"Це - регіони, де, за нашими даними, найбільша кількість осіб, які працювали в Італії. Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв’язку з ситуацією в Італії", - сказав Кузін.

Також відбудеться навчання фахівців-вірусологів, які працюватимуть на локальному рівні.

"Ми запланували таким чином, що це буде поетапний процес. Ми маємо також проводити навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів", - додав він.

Нагадаємо, тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру "Нові Санжари".

Раніше повідомлялося, що у медцентрі "Нові Санжари" завершили відбір проб на коронавірус у всіх людей, поміщених на обсервацію, включаючи медичний і обслуговчий персонал.