В Україні різко сповільнилася інфляція

Споживчі ціни в Україні у листопаді 2019 року порівняно з жовтнем зросли на 0,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 4,3%. При цьому в річному вимірі (до листопада 2018 року) інфляція сповільнилася до 5,1%.

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Продукти харчування в Україні за листопад 2019 року подешевшали на 0,2%. Найбільше подорожчали яйця - на 2,4%, молоко - на 2,4%. У той же час фрукти подешевшали на 4,4%, цукор - на 2,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг і взуття - знизилися на 1,4%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 2,8% (у тому числі газ подорожчав на 12,7%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,1%, охорона здоров'я подорожчало на 0,3%, транспорт подешевшав на 0,3% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 0,3%), ціни на зв'язок знизилися на 0,2%, відпочинок і культура подорожчали на 0,1%, освіту без змін, ресторани і готелі подорожчали на 0,7%.

Відзначимо, в літні місяці в Україні дефляція фіксувалася дефляція: у червні - 0,5%, в липні - 0,6%, у серпні - 0,3%.

Однак у вересні в Україну повернулася інфляція і ціни виросли на 0,7%. Після цього, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін в Україні у 2019 році складе 6,3%. Як і раніше очікується, що на початку наступного року інфляція увійде в цільовий діапазон і досягне середньострокової цілі 5% в кінці 2020 року.

У жовтні інфляція також склала на 0,7%. Проте в річному вимірі (до жовтня 2018 року) інфляція сповільнилася до 6,5%.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.