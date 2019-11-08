В Україні сповільнилася інфляція

Фото: пенсіонери (РБК-Україна)

Зростання цін у жовтні становило 0,7%

Споживчі ціни в Україні у вересні 2019 року порівняно з вереснем зросли на 0,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 4,1%, При цьому в річному вимірі (до жовтня 2018 року) інфляция сповільнилася до 6,5%.

Продукти харчування в Україні за вересень 2019 року подорожчали на 1,0%. Найбільше подорожчали яйця - на 9,6%, овочі - на 4,6% і молоко - на 2,6%. У той же час цукор подешевшав на 2,3%, фрукти - на 0,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг і взуття - зросли на 1,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 0,4%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,3%, охорона здоров'я подорожчало на 0,3%, транспорт подешевшав на 0,7% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 0,1%), ціни на зв'язок зросли на 4,2%, відпочинок і культура подорожчали на 0,3%, освіта подорожчала на 0,4 %, ресторани і готелі подорожчали на 1,1%.

Відзначимо, в літні місяці в Україні дефляція фіксувалася дефляція: у червні - 0,5%, в липні - 0,6%, у серпні - 0,3%.

Однак у вересні в Україну повернулася інфляція і ціни зросли на 0,7%. Після цього, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін в Україні у 2019 році складе 6,3%. Як і раніше очікується, що на початку наступного року інфляція увійде в цільовий діапазон і досягне середньострокової цілі 5% в кінці 2020 року.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозує інфляцію в Україні вище цільового рівня НБУ в 5% у найближчі два роки - у 2020 2021 роках.