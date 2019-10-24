НБУ знизив облікову ставку

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк продовжив цикл зниження ставки, який був розпочатий у квітні 2019 року

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку, оскільки Національний банк очікує зниження інфляції до цілі 5%.

Зазначимо, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 п. п. до 17,5% річних і почав цикл зниження ставки.

Нагадаємо, в липні НБУ почав публікацію прогнозів щодо облікової ставки. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Згідно з меморандумом, НБУ буде і далі проводити монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції до цілі 5% з допустимим діапазоном відхилення +/- 1 в. п. Зі свого боку уряд зобов'язується підтримувати зниження інфляції до цілі 5% допомогою проведення зваженої економічної політики.