В Україні дозволили залучати глядачів на футбольні матчі

Названо вимоги для залучення глядачів на футбольні матчі
В Україні почнуть поступово залучати глядачів на футбольні матчі, але з дотриманням певних вимог карантину. Вимоги, зокрема, стосуватимуться заповнення секторів.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Так, основними вимогами для залучення глядачів на футбольні матчі є:
Нагадаємо, раніше присутність вболівальників на стадіонах дозволило у тестовому режимі Міністерство охорони здоров'я; глядачів допустили на футбольні матчі 25 і 29 липня.
Повернення глядачів на футбольні матчі в Українській асоціації футболу очікували ще у червні.
Крім того, від коронавірусу помер лікар української збірної з футболу; вірус вразив 70 відсотків його легенів.