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Українські вболівальники повернуться на стадіони не раніше 17 червня

Новини » Суспільство     14.06.2020 - 11:43
Українські вболівальники повернуться на стадіони не раніше 17 червня
Фото: Андрій Павелко (ffu.ua)

Дату повернення вболівальників на стадіони скоректують

Через зростання нових випадків COVID-19 в Україні футбольні вболівальники потраплять на стадіони пізніше. Вони не зможуть підтримати свої команди з трибун як мінімум до 17 червня.

Про це заявив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко в ефірі телеканалу "Футбол".

За його словами, питання відкриття стадіонів для вболівальників безпосередньо залежить від епідеміологічної ситуації в країні.

"Ще 10 червня ми розраховували прийняти рішення через тур. На цей тур ми хотіли надати додаткові 30 місць для журналістів, а вже через тур дати можливість нашим вболівальникам повернутися. У нас схожа ситуація з Польщею. Наскільки я пам'ятаю, Польща повертає вболівальників 17 червня. Тому якраз після цього ми планували дати можливість для 25% (вболівальників від заповнюваності стадіону, - ред.) і у нас. Думаю, дату повернення вболівальників ми трохи скоригуємо. Начебто вже була стабілізація з коронавірусом, але з 10 червня спостерігається зовсім інша картина", - заявив Павелко.

Раніше Павелко повідомив, що Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) при будь-яких обставин буде розширена до 16 клубів.

Також РБК-Україна писало, що ФІФА ввела нове правило щодо трансферів футболістів.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України болельщикиФутбол
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