В Украине разрешили привлекать зрителей на футбольные матчи

В Украине начнут постепенно привлекать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина. Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, основными требованиями для привлечения зрителей на футбольные матчи являются:

заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%;

соблюдение социальной дистанции;

обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах;

проведение проверки температуры на входе.

Напомним, ранее присутствие болельщиков на стадионах позволило в тестовом режиме Министерство здравоохранения; зрителей допустили на футбольные матчи 25 и 29 июля.

Возвращение зрителей на футбольные матчи в Украинской ассоциации футбола ожидали еще в июне.

Кроме того, от коронавируса умер врач украинской сборной по футболу; вирус поразил 70 процентов его легких.