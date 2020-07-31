В Украине разрешили привлекать зрителей на футбольные матчи

Названы требования для привлечения зрителей на футбольные матчи
В Украине начнут постепенно привлекать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина. Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Так, основными требованиями для привлечения зрителей на футбольные матчи являются:
Напомним, ранее присутствие болельщиков на стадионах позволило в тестовом режиме Министерство здравоохранения; зрителей допустили на футбольные матчи 25 и 29 июля.
Возвращение зрителей на футбольные матчи в Украинской ассоциации футбола ожидали еще в июне.
Кроме того, от коронавируса умер врач украинской сборной по футболу; вирус поразил 70 процентов его легких.