ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні дозволили залучати глядачів на футбольні матчі

Україна, П'ятниця 31 липня 2020 18:43
В Україні дозволили залучати глядачів на футбольні матчі
Фото: стадіон НСК "Олімпійський" (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Названо вимоги для залучення глядачів на футбольні матчі

В Україні почнуть поступово залучати глядачів на футбольні матчі, але з дотриманням певних вимог карантину. Вимоги, зокрема, стосуватимуться заповнення секторів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, основними вимогами для залучення глядачів на футбольні матчі є:

  • заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25%;
  • дотримання соціальної дистанції;
  • забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах;
  • проведення перевірки температури на вході.

Нагадаємо, раніше присутність вболівальників на стадіонах дозволило у тестовому режимі Міністерство охорони здоров'я; глядачів допустили на футбольні матчі 25 і 29 липня.

Повернення глядачів на футбольні матчі в Українській асоціації футболу очікували ще у червні.

Крім того, від коронавірусу помер лікар української збірної з футболу; вірус вразив 70 відсотків його легенів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України стадионФутболкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся