В Україні дозволили залучати глядачів на футбольні матчі

Фото: стадіон НСК "Олімпійський" (РБК-Україна)

Названо вимоги для залучення глядачів на футбольні матчі

В Україні почнуть поступово залучати глядачів на футбольні матчі, але з дотриманням певних вимог карантину. Вимоги, зокрема, стосуватимуться заповнення секторів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Так, основними вимогами для залучення глядачів на футбольні матчі є:

заповнення секторів стадіону глядачами не більше ніж на 25%;

дотримання соціальної дистанції;

забезпечення наявності дезінфекторів на стадіонах;

проведення перевірки температури на вході.

Нагадаємо, раніше присутність вболівальників на стадіонах дозволило у тестовому режимі Міністерство охорони здоров'я; глядачів допустили на футбольні матчі 25 і 29 липня.

Повернення глядачів на футбольні матчі в Українській асоціації футболу очікували ще у червні.

Крім того, від коронавірусу помер лікар української збірної з футболу; вірус вразив 70 відсотків його легенів.