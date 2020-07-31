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В Украине разрешили привлекать зрителей на футбольные матчи

Украина, Пятница 31 июля 2020 18:43
В Украине разрешили привлекать зрителей на футбольные матчи
Фото: стадион НСК "Олимпийский" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Названы требования для привлечения зрителей на футбольные матчи

В Украине начнут постепенно привлекать зрителей на футбольные матчи, но с соблюдением определенных требований карантина. Требования, в частности, будут касаться заполнения секторов.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Так, основными требованиями для привлечения зрителей на футбольные матчи являются:

  • заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25%;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах;
  • проведение проверки температуры на входе.

Напомним, ранее присутствие болельщиков на стадионах позволило в тестовом режиме Министерство здравоохранения; зрителей допустили на футбольные матчи 25 и 29 июля.

Возвращение зрителей на футбольные матчи в Украинской ассоциации футбола ожидали еще в июне.

Кроме того, от коронавируса умер врач украинской сборной по футболу; вирус поразил 70 процентов его легких.

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