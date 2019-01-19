В Україні набув чинності закон про право вузам здавати в оренду приміщення

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Вчора офіційно опублікували документ

В Україні вступив в силу закон № 2661-VIII, який надає право навчальним закладам здавати в оренду приміщення для забезпечення освітнього процесу або обслуговування учнів.

Зазначимо, закон був прийнятий ВР 20 грудня 2018 року.

У пояснювальній записці зазначається, що об'єкти і майно державних та комунальних навчальних закладів не підлягають приватизації або використанню не за освітнім призначенням.

У той же час, згідно з технологічними вимогами по забезпеченню створення і проведення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, передбаченої Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету міністрів, передбачено наявність у вузі соціально-побутової інфраструктури, у тому числі пунктів харчування

Крім того, відповідно до частини 5 статті 29 закону "Про освіту", спостережну (наглядову) раду навчального закладу має право сприяти залученню додаткових джерел фінансування, і згідно приписів статті 79, джерелами фінансування суб'єктів освітньої діяльності згідно із законодавством можуть бути доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання

Також РБК-Україна писало, що в Україні планується збільшення витрат держбюджету на вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації без статусу окремих юридичних осіб, які є структурними підрозділами вищих навчальних закладів III - IV рівнів) в обсязі 862,4 млн гривень.