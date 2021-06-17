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Рада дозволила передачу майна вишів, що не використовується

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Україна, Четвер 17 червня 2021 11:58
Рада дозволила передачу майна вишів, що не використовується Фото: нардепи дозволили передавати майно вишів, що не використовується (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада дозволила передачу майна вишів, що не використовується. Нардепи підтримали у другому читанні відповідний законопроєкт №4486.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 290 народних депутатів.

Згідно з законом, майно, закріплене за державним або комунальним закладом вищої освіти, у тому числі який має статус національного, може безоплатно передаватись державному або комунальному закладу вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, науковій установі або науковій організації державної форми власності.

Однак передача можлива лише за умови його подальшого використання виключно для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами та/або ЗУ "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Об’єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню для провадження видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду для послуг, які не можуть безпосередньо надати виші, пов’язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу.

"Майно закладів освіти, яке не використовується для провадження видів діяльності, передбачених спеціальними законами, може бути вкладом у спільну діяльність", - вказано у законі.

Нагадаємо, в першому читанні Рада схвалила цей закон на початку лютого.

Як писало РБК-Україна, на початку 2019 року в Україні набув чинності закон, який надав право навчальним закладам здавати в оренду приміщення для забезпечення освітнього процесу або обслуговування учнів.

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