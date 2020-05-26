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В Україні дозволять роботу басейнів: МОЗ отримав нові дані про COVID-19

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 15:29
В Україні дозволять роботу басейнів: МОЗ отримав нові дані про COVID-19
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ найближчим часом надасть рекомендації по роботі басейнів

Міністерство охорони здоров'я дозволить роботу басейнів у рамках ослаблення карантину. Це стало можливо після отримання нових даних про поширення збудника коронавирусной хвороби у воді.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба МОЗ.

Він зазначив, що найближчим часом Моз надасть рекомендації по роботі басейнів.

"Отримані 26 травня нові дані щодо поширення збудника коронавирусной хвороби у воді, що підлягає постійній дезінфекції, дозволяють відкриття басейнів. Найближчим часом Моз надасть рекомендації з протиепідемічним нормам, яких необхідно дотримуватися у разі, якщо власник прийме рішення відкрити такий заклад", - зазначив Ляшко.

Відзначимо, в Україні з 1 червня розпочинає черговий етап ослаблення карантину. Зокрема, планують дозволити роботу спортзалів, залізничні перевезення, міжобласні автобусні перевезення та відвідування занять в освітніх установах. При цьому робота басейнів залишалася під питанням.

Раніше РБК-Україна писало, що з 10 червня можуть дозволити повноцінну роботу ресторанів та кафе.

Також повідомлялося, що дитячі табори в Україні будуть дозволені на останньому етапі ослаблення.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинВиктор Ляшко
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