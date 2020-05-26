В Україні дитячі табори будуть відкриті на останньому етапі карантину

Фоп: Максим Степанов (moz.gov.ua)

МОЗ планує мінімізувати ризик інфікування коронавірусом серед дітей

Дитячі табори в Україні будуть відкривати на останньому етапі виходу з карантину. У Міністерстві охорони здоров'я хочуть скоротити до мінімуму шанс інфікування серед дітей.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що такі правила будуть застосовуватися, зокрема, і до дитячого табору "Артек".

"Якщо ми говоримо про відкриття дитячих таборів і конкретно про "Артеку", то це можливо тільки на останньому етапі виходу з карантину. Тому що для нас дуже важливо, щоб ризик інфікування був фактично мінімальним, фактично відсутнім, якщо ми говоримо про наших дітей", - заявив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 26 травня в Україні зафіксували зростання динаміки розповсюдження коронавіруса - за добу підтвердили на 80 нових випадків більше, ніж днем раніше.

Також повідомлялося, що до закінчення карантину, 22 червня, в рамках етапів ослаблення не передбачено проведення концертів та масових заходів в Україні.

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Автор: Анастасия Светлевская