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У МОЗ повідомили, коли дозволять відкрити ресторани

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 09:46
У МОЗ повідомили, коли дозволять відкрити ресторани
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Зараз дозволена робота літніх терас і обслуговування на винос

В Україні дозволять повноцінну роботу ресторанів в рамках ослаблення карантину з 10-го червня. На даний момент дозволена робота літніх терас і обслуговування клієнтів на винос.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на даний момент це чітко прописано в етапах пом'якшення карантину.

"На сьогодні, згідно того етапу пом'якшення карантину, який є, чітко прописано яким саме закладам і в якому обсязі можливо працювати. Якщо ми говоримо про кафе і ресторани, то зараз можлива робота відкритих терас. Крім того, робота на винос. Повноцінна робота ресторанів і кафе - можлива починаючи з 10-го червня", - заявив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я можуть дозволити роботу дитячих таборів не раніше, ніж на останньому етапі виходу з карантину.

Також повідомлялося, що проведення концертів в країні не передбачено до закінчення карантину.

Зазначимо, в Кабмін продовжили карантин в Україні до 22 червня, при цьому поступово будуть вводитися додаткові ослаблення.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантинресторан
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