В Украине разрешат работу бассейнов: Минздрав получил новые данные о COVID-19

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав в ближайшее время предоставит рекомендации по работе бассейнов

Министерство здравоохранения разрешит работу бассейнов в рамках ослабления карантина. Это стало возможно после получения новых данных о распространении возбудителя коронавирусной болезни в воде.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что в ближайшее время Минздрав предоставит рекомендации по работе бассейнов.

"Полученные 26 мая новые данные по распространению возбудителя коронавирусной болезни в воде, подлежащей постоянной дезинфекции, позволяют открытие бассейнов. В ближайшее время Минздрав предоставит рекомендации по противоэпидемическим нормам, которые необходимо соблюдать в случае, если владелец примет решение открыть такое заведение", - отметил Ляшко.

Отметим, в Украине с 1 июня начинает очередной этап ослабления карантина. В частности, планируют разрешить работу спортзалов, железнодорожные перевозки, межобластные автобусные перевозки и посещение занятий в образовательных учреждениях. При этом работа бассейнов оставалась под вопросом.

Ранее РБК-Украина писало, что с 10 июня могут разрешить полноценную работу ресторанам и кафе.

Также сообщалось, что детские лагеря в Украине будут разрешены на последнем этапе ослабления.

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Автор: Игорь Литвиненко