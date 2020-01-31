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В Україні розробляють власну тест-систему для діагностики коронавіруса

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 22:11
В Україні розробляють власну тест-систему для діагностики коронавіруса
Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (РБК-Україна)

Розробка тест-системи повинна бути завершена найближчим часом

найближчим часом в Україні розроблять власну тест-систему для діагностики коронавируса."Свобода Слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом українська система повинна запрацювати.

"Виступав наш учений. Він сказав не все. Насправді займаються розробкою тест-систем наших власних. Ми вже в середу маємо власну українську тест-систему. Тому що 20-го числа китайці повністю дали всім бажаючим займатися створенням цих систем. Наша власна система буде найближчим часом ", - заявив Данілов.

Раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту з-за спалаху китайського коронавіруса.

Як повідомляло РБК-Україна, Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю через спалахи коронавіруса.

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