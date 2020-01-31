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В Ухані перебуває 51 українець, вони не можуть виїхати, - Данилов

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 21:54
В Ухані перебуває 51 українець, вони не можуть виїхати, - Данилов
Фото: Олексій Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

Українці не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами

В китайському Ухані, де було зафіксовано спалах коронавируса, 51 українець, вони не можуть виїхати. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що українці не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами.

"Ми розуміємо загальна кількість людей, які сьогодні знаходяться на території КНР. Ми розуміємо, скільки безпосередньо людей є в тому місті, там у нас 51 людина. Вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами. Вони нікого нікуди не пускають", - заявив Данілов.

Раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту з-за спалаху китайського коронавіруса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм з-за коронавіруса. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.

Як повідомляло РБК-Україна, Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю з-за спалаху коронавіруса.

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