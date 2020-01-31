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Гончарук доручив організувати евакуацію українців з Китаю

Новини » Політика     31.01.2020 - 20:32
Гончарук доручив організувати евакуацію українців з Китаю
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук доручив розробити план евакуації українців з Китаю через коронавірус

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Міністерству закордонних справ, Державній службі України з надзвичайних ситуацій з надзвичайних ситуацій, Міністерству оборони і Міністерству інфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з Китаю через спалах коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гончарука в Тelegram.

За його словами, МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

"На ранок понеділка у мене на столі має бути чіткий план заходів від МОЗ щодо недопущення занесення вірусу і поширення його на території України", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів.

Раніше повідомлялося, що компанія "Міжнародні авіалінії України" з-за коронавіруса в Китаї продовжить виконувати рейси в цю країну, але тільки в одну сторону.

РБК-Україна писало, що Російська Федерація закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї Єврейської автономної області.

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